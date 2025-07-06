Прогноз погоды в Днепре на неделю с 7 по 13 июля обещает быть стабильно теплым с волнами жары.

Прогноз погоды в Днепре на неделю с 7 по 13 июля сделали синоптики и рассказали украинцам, чего ждать после нашествия жары, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Днепре на неделю с 7 по 13 июля, они обещают некоторые изменения и сюрпризы. Неделя начнется с тепла. В понедельник 7 числа: утро в городе обещает быть безоблачным, и к концу дня небо будет ясным. Дождей не прогнозируется. Температура воздуха поднимется до +32 градусов.

Во вторник 08.07: воздух прогреется до +35 градусов. Весь день в городе небо будет ясным, и облака не затмят его до конца дня. Дождей не прогнозируется.

Среда 09.07: ясное время ожидается утром и вечером, а днем ​​небосвод могут затянуть тучи, однако ненадолго. Без осадков. Температура – ​​от +24 до +35.

В четверг, 10 июля: синоптики обещают от 24 до 35 градусов со знаком "+" Облако на небе наблюдаться не будет.

Пятница 11.07: ожидается ясное время, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы вечером снова очиститься. Без осадков. Температура воздуха – +21 до +29.

Суббота 12.07: весь день небосвод будет держаться ясным, однако облака омрачят его в конце дня. Осадков не будет – прогреется от +20 до +28.

Воскресенье 13.07: днем ​​небо могут затянуть облака, но ненадолго. Продержится +20 до +29. Наши предки прислушивались к кукушке: если она продолжает ковать - лето будет хорошее и долгое . Итак , прогноз погоды в Днепре на неделю с 7 по 13 июля обещает быть стабильно теплым и жарким без осадков.

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