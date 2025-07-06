Местным следует знать об обновленном графике отключения газа на неделю с 7 по 13 июля в Киевской области.

График отключения газа в неделю с 7 по 13 июля в Киевской области охватывает несколько населенных пунктов, сообщает Politeka.

Как стало известно из официального сообщения ПАО "Киевгаз", график отключения газа на неделю с 7 по 13 июля в Киевской области предусматривает прекращение газоснабжения на 689 улицах в Киеве.

Речь идет о жилых домах, где ограничения будут действовать 10.07. С полным перечнем улиц можно ознакомиться на официальном сайте предприятия.

Кроме того, график отключения газа на неделю с 7 по 13 июля в Киевской области касается сел Дорогинка и Журавлиха. В Дорогинцы неудобства продлятся с 7 по 11 число, а в Журавлисе они уже начали действовать с 1.07 и продлятся до 11.07.

Жителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами во избежание непредвиденных ситуаций и не открывать их самовольно до завершения всех работ.

Ремонтники подчеркивают, что допуск к помещениям для специалистов должен быть обязательно обеспечен. Они будут работать в спецодежде и с соответствующими служебными пропусками.

Все операции будут выполняться квалифицированными специалистами местного филиала компании "Газсети". Восстановление подачи голубого топлива будет происходить сразу после завершения технических процедур.

Это плановые работы, проводимые в целях безопасности. По словам представителей компании, сети нуждаются в обслуживании. Временная проверка и обновление позволяет предотвратить серьезные аварии в будущем.

Особенно это актуально в летний период, когда уменьшается нагрузка на систему и проще проводить такие вмешательства без ущерба большому количеству пользователей.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: в НБУ рассказали, когда это может произойти.