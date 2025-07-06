Украинцев сразу в нескольких регионах ждут временные неудобства из-за ввода графика отключения газа на неделю с 7 по 13 июля.

График отключения газа на неделю с 7 по 13 июля уже обнародован, поэтому местным советуют заранее подготовиться и учесть это при планировании бытовых дел, сообщает Politeka.

Жителей Днепра, а также нескольких общин Виннитчины ждут временные неудобства. Подачу голубого топлива будут прекращаться из-за плановых работ на сетях.

График отключения газа в неделю с 7 по 13 июля охватывает ряд населенных пунктов и отдельных улиц. Временные неудобства будут испытывать в отдельных районах Обуховки на Днепропетровщине, а также в Виннице, Гниване, Хмельнике, Казатине и Гайсине.

Ремонтные бригады будут работать над обслуживанием сетей и обновлением технических элементов системы, чтобы обеспечить стабильность в холодное время года.

В Днепровском районе ограничения стартуют 7:07. В частности в селе Обуховка без поставки останутся абоненты садового общества "Озерное" в домах 65, 65м, 65п, 65р, 65с, 65л, 65щ, 65ф, 65т, а также 125, 119, 50 и 129. перед газовыми приборами.

В Виннице 9.07 подачу голубого топлива приостановят по улице Михаила Шимко, 38Б. Работы запланированы на период с 8 до 16 часов. Также график отключения газа в неделю с 7 по 13 июля включает адреса в Хмельницком районе.

С 8.07 до 9.07 поставки будут остановлены в городе Хмельник на улице Джерельна и в селе Будков на Садовой. Неудобства придется терпеть с восьми утра вторника до пяти часов вечера среды.

В самом областном центре ограничения будут проводить поэтапно. Так 7 числа без голубого топлива останутся жители на Гниванском шоссе, 2, 3, 4, 5, 7, 9 и 13. На следующий день они коснутся Генерала Гандзюка и Героев Нацгвардии.

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