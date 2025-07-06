Местные жители рискуют иметь проблемы со снабжением из-за графика отключения воды на неделю с 7 по 13 июля в Днепропетровской области.

График отключения воды на неделю с 7 по 13 июля в Днепропетровской области касается жилищно-строительных кооперативов и ОСМД, не оплативших счета, сообщает Politeka.

По информации коммунального предприятия «Днепропроводоканал», ограничения в областном центре планируются, если задолженность не будет погашена.

График отключения воды на неделю с 7 по 13 июля в Днепропетровской области включает в себя несколько организаций, имеющих значительные долги. Среди них ОК ЖБК №24 ВОСТОК-4 по адресу проспект Александра Поля, 135А с долгом более 52 000 гривен.

Также в список попал ЖСК №52 на проспекте Александра Поля, 129 с задолженностью более 73 000, а еще ОСМД «СИЧЕСЛАВСКИЙ» на Сичеславской Набережной, 16Б, которое не заплатило более 33 000.

Для того чтобы избежать прекращения водоснабжения, руководству этих кооперативов и ОСМД рекомендуют срочно рассчитаться с долгами или же договориться о реструктуризации.

Сделать это можно, обратившись в центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП» или в Центральную районную абонентскую службу КП «Днепропроводоканал». Контактная информация доступна на официальном сайте предприятия.

Важно понять, что график отключения воды на неделю с 7 по 13 июля в Днепропетровской области будет действовать только для тех, кто испытывает проблемы с оплатой за предоставленные услуги.

Кроме того, следует обратить внимание, что возвратить водоснабжение после его прекращения можно будет только после полного расчета долга и уплаты расходов, связанных с повторным подключением.

Это дополнительные затраты, которые легко избежать, если не доводить дело до крайностей. КП «Днепропроводоканал» в очередной раз призывает к ответственности и добросовестному выполнению обязательств по договору.

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