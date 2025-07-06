График отключения света на неделю 7-13 июля в Одесской области обновляется в соответствии с планом работ энергетиков.

График отключения света на неделю 7-13 июля в Одесской области пополнился еще одним пунктом, сообщает Politeka.

Плановые работы проведут в селе Мирное Беляевской общины. Об этом сообщает Беляевский городской совет на официальной странице.

В понедельник, 8 июля, АО "ДТЭК Одесские электросети" будет выполнять профилактические работы на электросетях в населенном пункте. Отключение света будет продолжаться с 8:00 до 19:00.

По словам энергетиков, такие меры необходимы для повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий в сети. Работы носят профилактический характер, однако временно могут создать неудобства жителям села.

Жителей Мирного призывают заранее подготовиться к обесточиванию – зарядить мобильные устройства, подготовить запасы воды, а также учесть ограничения в работе бытовых электроприборов.

График отключения света на неделю 7-13 июля в Одесской области обновляется в соответствии с планом энергетиков. В случае перемен жителей сообщат дополнительно.

К слову, в Одесской области подорожали коммунальные услуги.

В частности стоимость холодной воды и канализации выросла в среднем на 25%. Теперь кубический метр воды обойдется в 34,30 грн, а услуги по водоотводу — 42,30 грн. Для жильцов многоквартирных домов цена будет несколько выше из-за дополнительных затрат на содержание внутридомовых систем.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения