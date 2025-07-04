Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області стосується не лише Ізмаїла, а й інших населених пунктів регіону.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області торкнулося жителів Ізмаїла, які зіштовхнулися з новими, вищими тарифами на водопостачання та водовідведення, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення було офіційно затверджене виконкомом міської ради та набрало чинності у червні.

Зокрема, вартість холодної води та каналізації зросла в середньому на 25%. Тепер кубічний метр води коштуватиме 34,30 грн, а послуги з водовідведення — 42,30 грн. Для мешканців багатоквартирних будинків ціна буде дещо вищою через додаткові витрати на утримання внутрішньобудинкових систем.

Причиною такого подорожчання комунальники називають зростання цін на електроенергію, дорожчання матеріалів та підвищення рівня заробітної плати працівників. За їхніми словами, без перегляду розцінок підприємство не змогло б підтримувати якість та уникнути фінансових труднощів.

Варто зазначити, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області стосується не лише Ізмаїла, а й інших населених пунктів регіону. Загалом по Україні за рік вартість комуналки зросла в середньому на 20%. Найбільше відчутним стало подорожчання електроенергії — на 63,5%, що значно вплинуло на загальні платіжки споживачів.

Крім того, подорожчало управління багатоквартирними будинками, вивезення сміття, а також утримання і ремонт житла. Водночас тарифи на газ, гарячу воду та опалення залишаються стабільними через чинний мораторій.

Раніше представник Інфоксводоканалу Сергій Чабан у програмі Інтент.Інсайт попереджав про можливе подальше зростання вартості житлово-комунальних послуг у регіоні, що викликає занепокоєння серед мешканців.

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