Местные жители должны быть готовы к временным неудобствам из-за ввода графика отключения воды на неделю с 7 по 13 июля в Полтавской области.

График отключения воды на неделю с 7 по 13 июля в Полтавской области предусматривает проведение плановых ремонтов котельных и тепловых сетей, сообщает Politeka.

Поэтому во многих домах горячее водоснабжение на время прекратится. Хотя новость не из приятных, однако специалисты уверяют, что это необходимая часть подготовки к отопительному сезону.

По информации коммунального предприятия "Полтаватеплоэнерго", график отключения воды в неделю с 7 по 13 июля в Полтавской области охватывает немало улиц города. Работы уже начались с 30 июня и продлятся до 11.07.

Из-за плановых ремонтов котельных не смогут принять теплый душ жители на Просветительство, Юрия Матвийчука, Дмитрия Коряка, Раисы Кириченко, Европейской, Черновола, Ветеринарной, Согласия, Андриевского, Полюсной и других улицах.

Несколько домов на Скрябина, Тимошенко, Великотырновской, Млечном Пути и в Хорольском переулках, Врача Мальцева, Космическом тоже подпадут под ограничения до 11.07.

Хотя жильцы и испытают временные неудобства, без таких ремонтов зимой могут быть гораздо более серьезные проблемы, отмечают коммунальщики.

График отключения воды на неделю с 7 по 13 июля в Полтавской области позволяет избежать неприятных ситуаций в холодное время года. Регулярные профилактические ремонты гарантируют надежную работу системы отопления и горячего водоснабжения.

Прессслужба коммунального предприятия «Полтаватеплоэнерго» приносит извинения за временные неудобства и благодарит жителей за понимание и терпение.

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