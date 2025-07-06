Ограничение движения в Киеве вводят каждый год в жару для сохранения дорог и безопасности всех участников дорожного движения.

С 4 июля действуют временные ограничения движения в Киеве для тяжеловесного грузового транспорта, сообщает Politeka.

Причина – жаркая погода: температура воздуха днем ​​превышает +28 ° C, что создает серьезные риски повреждения дорожного покрытия. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Запреты будут действовать не только 4 июля, но и 7 и 8 июля, когда по прогнозам синоптиков в Киеве ожидается жара до +33°C. В КГГА отмечают, что запрет будет вводиться в дневные часы, когда температура будет превышать критический уровень. Патрульная полиция контролирует соблюдение правил.

Водителям фур рекомендуют переждать жаркий период на специально отведенных стоянках у дорог или объектов сервиса. Такие ограничения преследуют цель сохранения дорожной инфраструктуры, которая в жару становится особенно уязвимой.

Кроме того, во второй половине дня 4 июля и ночью 5-го возможны грозы, шквалы до 20 м/с и град (I уровень опасности, желтый). Жителей просят осторожничать, избегать деревьев, не парковать авто рядом с ними. В случае чрезвычайных ситуаций призывают звонить в аварийные службы.

Ограничения движения в Киеве вводят каждый год в жару для сохранения дорог и безопасности всех участников дорожного движения.

К слову, в области уже сообщали об ограничениях , связанных с капитальным ремонтом путепровода на пересечении проспекта Николая Бажана с Днепровской набережной. Они вызваны необходимостью проведения масштабных ремонтных работ и продлятся ориентировочно до августа 2026 года.

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