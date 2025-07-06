График отключения газа на неделю 7-13 июля в Черновецкой области необходим для поддержания надежности и бесперебойности газоснабжения, а также для предотвращения аварий в будущем.

График отключения газа на неделю 7-13 июля в Черновецкой области сообщает о масштабных плановых и аварийных работах, которые приведут к временным прекращениям газоснабжения в нескольких селах Буковины, передает Politeka.

Жителей уже предупредили о необходимости перекрыть краны, не пользоваться плитами и дождаться завершения работ.

Сейчас в селе Острица газоснабжение временно приостановлено из-за аварийной ситуации на газопроводе высокого давления. Специалисты «Газсетей» работают над устранением неисправности, чтобы как можно быстрее возобновить подачу газа.

По графику, с 9:00 7 числа до 16:00 8 июля без газа останутся жители сел Веренчанка, Кадубовцы, Васильев, Чуньков, Куловцы и Репужинцы. В этот период будут проводить профилактические работы, обеспечивающие стабильность газоснабжения в будущем.

С 9:00 9 числа до 17:00 10 июля под отключение попадет большая группа сел Кицманского района - Лашковка, Витиловка, Валява, Мамаевцы, Лужаны, Шипинцы, Новый Киселев и Стрелковый Кут (хутор Хабайловка). Там будут проходить ремонт на газовых сетях.

Жителей просят ответственно отнестись к рекомендациям: перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не пользоваться ими до полного возобновления подачи. Безопасность превыше всего даже если это означает временное неудобство в виде отсутствия горячей воды или возможности приготовить кофе на плите.

График отключения газа на неделю 7-13 июля в Черновецкой области необходим для поддержания надежности и бесперебойности газоснабжения, а также для предотвращения аварий в будущем. Потребителям советуют внимательно следить за обновлениями и следовать всем инструкциям газовых служб.

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