У Чернівцях оголосили про тимчасові обмеження руху, які зачеплять центральну частину міста вже 5 липня, повідомляє Politeka.

Як інформують у міськраді, це повʼязано з культурно-розважальним заходом, присвяченим Дню народження кав’ярні «Бакара кава». Такі зміни мають на меті створити безпечні умови для учасників святкування, а водіїв і мешканців закликають врахувати це при плануванні поїздок.

Обмеження руху в Чернівцях торкнеться Театральної площі, де з 10 ранку до 22 години 30 хвилин буде повністю перекрито дорогу на ділянці від вулиці Степана Бандери, 4, до Театральної площі, 2.

маршрутка

Це означає, що водіям слід враховувати ці тимчасові незручності і шукати альтернативні маршрути, щоб уникнути зайвих заторів. Пішоходи, навпаки, зможуть спокійно насолоджуватися святковою атмосферою без машин поруч.

Крім цього, обмеження руху в Чернівцях пов’язані не лише зі святковими подіями. З 30 червня і до 15 липня в місті діють часткові перекриття через ремонтні роботи на важливих ділянках.

Зокрема, ремонт дорожнього покриття триває на Руській від будинку 203 до 289-В, а також на Володимира Винниченка від будинку 1 до 92. Тут пересування частково ускладнене.

На Хотинській теж відбуваються ремонтні роботи і повʼязані з цим часткові перекриття доріг триватимуть до 15.07. Усі ці заходи покликані покращити стан дорожнього покриття, а отже, в перспективі зробити проїзд більш комфортним і безпечним.

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