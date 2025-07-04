Місцевих мешканців попередили про тимчасові обмеження руху в Чернівцях, тому розповідаємо, кого вони зачеплять.

У Чернівцях оголосили про тимчасові обмеження руху, які зачеплять центральну частину міста вже 5 липня, повідомляє Politeka.

Як інформують у міськраді, це повʼязано з культурно-розважальним заходом, присвяченим Дню народження кав’ярні «Бакара кава». Такі зміни мають на меті створити безпечні умови для учасників святкування, а водіїв і мешканців закликають врахувати це при плануванні поїздок.

Обмеження руху в Чернівцях торкнеться Театральної площі, де з 10 ранку до 22 години 30 хвилин буде повністю перекрито дорогу на ділянці від вулиці Степана Бандери, 4, до Театральної площі, 2.

Це означає, що водіям слід враховувати ці тимчасові незручності і шукати альтернативні маршрути, щоб уникнути зайвих заторів. Пішоходи, навпаки, зможуть спокійно насолоджуватися святковою атмосферою без машин поруч.

Крім цього, обмеження руху в Чернівцях пов’язані не лише зі святковими подіями. З 30 червня і до 15 липня в місті діють часткові перекриття через ремонтні роботи на важливих ділянках.

Зокрема, ремонт дорожнього покриття триває на Руській від будинку 203 до 289-В, а також на Володимира Винниченка від будинку 1 до 92. Тут пересування частково ускладнене.

На Хотинській теж відбуваються ремонтні роботи і повʼязані з цим часткові перекриття доріг триватимуть до 15.07. Усі ці заходи покликані покращити стан дорожнього покриття, а отже, в перспективі зробити проїзд більш комфортним і безпечним.

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