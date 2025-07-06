В Днепропетровской области прогнозируют подорожание продуктов к осени 2025 года, в том числе свежие фрукты, ягоды и ранние овощи, сообщает Politeka.

По оценкам экспертов, цены на отдельные культуры могут вырасти на 20-30% и более из-за неблагоприятных погодных условий этой весной, сообщает forex.ua.

Основным фактором стали длительные ночные заморозки, охватившие практически всю территорию Львовской области, повлекшие значительные повреждения урожая плодово-ягодных культур и ранних овощей.

Руководитель департамента агропромышленного развития Львовской ОГА Людмила Гончаренко отмечает, что больше всего пострадали садовая клубника, вишня, черешня, абрикосы, сливы, смородина и голубика. На некоторых фермерских участках потери урожая клубники достигли 50%. Кроме того, ранние овощи и рапс также понесли значительные потери.

В Днепропетровской области сочетание непогоды с высокой влажностью создает неблагоприятные условия для роста культур, из-за чего урожайность фруктов и ягод по стране снизится примерно на 20-22%. Усугубляет ситуацию рост цен на энергоносители, агрохимию, удобрения, топливо и оплату труда. Аграрии также вынуждены применять антистрессовые препараты для растений, что дополнительно повышает себестоимость продукции.

Особенно подорожают черешня, вишня, слива, садовая клубника, смородина, голубика, абрикосы, персики, а также ранний картофель и кабачки. Фермеры уже фиксируют потери урожая картофеля, кабачков и свеклы до 10-20%, часть земель еще не засеяна, а озимый рапс развивается с задержкой, что приводит к дефициту предложения.

Учитывая все эти факторы, осенью 2025 украинцам следует ожидать существенного подорожания продуктов в Днепропетровской области. Власти и аграрные эксперты призывают поддерживать местных фермеров, работающих в сверхсложных условиях.

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