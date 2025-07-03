Робота для пенсіонерів у Дніпрі є не лише реальністю, а й шансом залишатися активним, корисним і фінансово незалежним.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі стає дедалі доступнішою, адже компанії відкривають вакансії із гнучкими умовами, офіційним працевлаштуванням та перспективами, повідомляє Politeka.

Однією з таких є компанія QPart, яка запрошує на постійну основу електронщика-електромонтера з досвідом ремонту та обслуговування металорізального обладнання. Пропонується зарплата від 30 000 до 45 000 грн, офіційне оформлення, комфортні умови праці, а також можливості для професійного зростання. Компанія готова розглядати кандидатів з інвалідністю або пенсійного віку.

До основних обов’язків входить діагностика та ремонт електронних компонентів обладнання з ЧПУ, читання схем, робота з ПЛК, монтаж і тестування систем, а також ведення технічної документації. Від кандидатів очікують технічну освіту, знання мікросхем та відповідальність.

Інші варіанти для працевлаштування пенсіонерів у Дніпрі — вакансія вантажника-комплектувальника в компанії «Генезіс-Україна Інжинірінг», де пропонують роботу на холодному складі з нічними змінами. Заробітна плата — 20 000 – 25 000 грн, оплата своєчасна, можливе щотижневе нарахування, доставка на робоче місце та проживання. Пропозиція доступна навіть без досвіду.

Також є пропозиція для тих, хто має медичну освіту — Вальдорфський навчально-виховний комплекс шукає медичну сестру на повний робочий день. Заробітна плата становить 15 000 грн, а до обов’язків входить ведення медичної документації, складання меню та надання медичної допомоги учням. Тут радо приймають людей з інвалідністю або на пенсії.

Усі ці вакансії доводять: робота для пенсіонерів у Дніпрі — це не лише реальність, а й шанс залишатися активним, корисним і фінансово незалежним.

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