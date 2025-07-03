Работа для пенсионеров в Днепре не только реальность, но и шанс оставаться активным, полезным и финансово независимым.

Работа для пенсионеров в Днепре становится все доступнее, ведь компании открывают вакансии с гибкими условиями, официальным трудоустройством и перспективами, сообщает Politeka.

Одной из таких является компания QPart , которая приглашает на постоянную основу электронщика-электромонтера с опытом ремонта и обслуживания металлорежущего оборудования. Предлагается зарплата от 30 000 до 45 000 грн ., официальное оформление, комфортные условия труда, а также возможности для профессионального роста. Компания готова рассматривать кандидатов с инвалидностью или пенсионным возрастом.

В основные обязанности входит диагностика и ремонт электронных компонентов оборудования с ЧПУ, чтение схем, работа с ПЛК, монтаж и тестирование систем, а также ведение технической документации. От кандидатов ждут техническое образование, знание микросхем и ответственность.

Другие варианты для трудоустройства пенсионеров в Днепре — вакансия грузчика-комплектовщика в компании «Генезис-Украина Инжиниринг» , где предлагают работу на холодном складе с ночными сменами. Заработная плата - 20 000 - 25 000 грн , оплата своевременная, возможно еженедельное начисление, доставка на рабочее место и проживание. Предложение доступно даже без опыта.

Также есть предложение для тех, кто имеет медицинское образование — Вальдорфский учебно-воспитательный комплекс ищет медицинскую сестру на полный рабочий день. Заработная плата составляет 15 000 грн , а в обязанности входит ведение медицинской документации, составление меню и оказание медицинской помощи учащимся. Здесь с радостью принимают людей с инвалидностью или на пенсии.

Все эти вакансии доказывают: работа для пенсионеров в Днепре — это не только реальность, но шанс оставаться активным, полезным и финансово независимым.

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