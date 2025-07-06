Местные жители должны знать о графике отключения воды на неделю с 7 по 13 июля в Николаевской области.

График отключения воды на неделю с 7 по 13 июля в Николаевской области предусматривает ограничения для Южноукраинска, сообщает Politeka.

Город на юге региона до сих пор находится без горячего водоснабжения, и эта проблема затянется минимум до конца этого месяца.

Причиной задержки возобновления услуг стала острая нехватка кадров на коммунальном предприятии, поэтому ремонтные работы идут медленно и введен график отключения воды на неделю с 7 по 13 июля в николаевской области.

Еще с 11 июня жители Южноукраинска столкнулись с отсутствием возможности принять теплый душ у себя дома. Причина временных неудобств связана с гидравлическими испытаниями сетей.

Во время заседания исполнительного комитета начальник службы эксплуатации оборудования и сетей КП ТИКХ Владимир Протас сообщил, что работы проходят по плану.

Однако чуть позже на официальном сайте КП ТИКХ появилось сообщение, что местным жителям в Южноукраинске придется ждать до 31.07.2025.

Такой длительный срок связан не только с масштабом работ, но и с большим кадровым дефицитом. По словам Владимира Протаса, из семи бригад на предприятии работает только десять работников. Среди них есть трое сварщиков, двое резчиков и двое электриков.

Но инженеров, отвечающих за контрольно-измерительные приборы и автоматику, совсем нет. Поэтому ремонтные мероприятия идут значительно медленнее, чем планировалось.

Эта ситуация усложняет не только проведение гидравлических испытаний, но и подготовку к отопительному сезону в соседнем Константиновке. Таким образом, график отключения воды на неделю с 7 по 13 июля в Николаевской области, вероятно, растянется во времени.

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