Работа для пенсионеров в Украине уже не редкость, а реальная тенденция.

Работа для пенсионеров в Украине становится все доступнее, ведь все больше компаний в разных регионах открыто приглашают людей преклонных лет на работу, сообщает Politeka.

В Запорожье актуально сразу несколько предложений. Сеть «Пан Маркет» ищет продавца-кассира в Шевченковском районе. Зарплата – от 15 000 грн, график – 4/2 или 3/2. Прием товара, кассовое обслуживание, чистота – основные обязанности. В команду охотно принимают и пенсионеров.

Также автопарк G Car приглашает водителей категории B. Условия до 65% из кассы, без залога, с возможностью выкупа авто за 1 гривну. Машины новые, работать можно по удобному графику. Идеально подходит для лиц пенсионного возраста с опытом вождения.

Пекарь с опытом более 5 лет требуется ФЛП Король И.В. - возможна частичная занятость. Гарантируют стабильность и достойную оплату.

В Николаеве Ukr Leg Prom ищет швей с зарплатой 25 000–40 000 гривен, еженедельной оплатой и удобным графиком (8:00–17:00). Компания ценит качество и точность – отличная вакансия для женщин с навыками шитья.

Не менее интересная позиция – заведующий хозяйством в ТК «Ирбис» (сеть «Апельсин»), с оплатой 20 000 гривен. Обязанности – уход за помещениями, мелкий ремонт, водительские права – желательны.

ООО «Ника+7» в селе Святониколаевка предлагает пенсионерам работу грузчиком . Заработная плата – от 17 000 гривен, опыт не обязателен, главное – трудолюбие и желание учиться.

В Одессе Master Service ищет водителей-курьеров с личным авто. Зарплата – 25 000 грн + компенсация расходов. Кассир в ТК "Новый город" получит 15 000 грн с графиком с 9:00 до 16:00. Delivery-Auto предлагает 21 000 грн в должности администратора склада .

Работа для пенсионеров в Украине – это уже не редкость, а реальная тенденция. Достойная оплата, уважение к опыту, стабильные условия — шанс оставаться в строю и чувствовать свою значимость в обществе.

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