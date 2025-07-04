С начала лета в регионе появились новые преграды для водителей и пассажиров из-за ограничения движения в Киевской области.

Ограничение движения в Киевской области связано с ремонтом важных транспортных артерий, сообщает Politeka.

Особенно ощутимо это стало в Ирпене, где перекрыли мост на Гостомельском шоссе через реку Буча. Именно это и повлекло за собой изменения в курсировании пригородных автобусов, в том числе следующих в Киев.

Как информируют в городском совете, из-за ограничения движения в Киевской области многие автобусы теперь ездят не так, как обычно. Мост перекрыт для транспорта, но пешеходам переход оставили открытым. В частности, №392 из Ирпеня в Киев теперь начинается с 9-й Линии и пролегает через Романовку.

Другие маршруты, такие как №100 и 149, изменяют свою траекторию, выезжая от кольцевого вблизи магазина АТБ и Центральной улицы в Гостомеле. Также №150 и 395 отправляются с остановки на кольцевой развязке по той же улице Центральная. Эти ограничения движения в Киевской области введены во время ремонта моста, который должен длиться около двух недель.

Это не единственная сложность на дорогах региона. В Киеве также были введены частичные перекрытия на путепроводе возле станции метро "Осокорки". Здесь начался капитальный ремонт, который продлится до августа 2026 года. Чтобы не перекрывать дороги полностью, работы будут выполняться поэтапно.

Сначала закроют одну половину путепровода на Днепровской набережной в направлении метро "Осокорки". Водители будут ездить противоположной стороной, а все изменения организованы согласно согласованной схеме, разработанной вместе с патрульной полицией.

В "Киевавтодоре" объясняют, что путепровод построили в 1990 году и он никогда раньше не видел капремонта. Сейчас это просто необходимость, чтобы сохранить проезд и обеспечить безопасность. Водителей просят с пониманием относиться к временным неудобствам.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения