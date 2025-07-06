Прогноз погоды в Одессе на неделю с 7 по 13 июля обещает жаркую пору без неприятных сюрпризов.

Прогноз погоды в Одессе на неделю с 7 по 13 июля разработали синоптики и предупредили, чего ждать горожанам, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики сделали прогноз погоды в Одессе на неделю с 7 по 13 июля. Неделя начнется в теплую погоду. В понедельник, 7 числа: уже утром облака исчезнут, и в течение всего дня будет стоять ясное время. Столбики термометров будут колебаться от +22 до +28°C.



Вторник, 08.07: облаков на небе не будет, день обещает быть ясным. Без осадков. Днем температура продержится на уровне +30°C.



В среду, 09.07: прогнозируют температуру в пределах от +22 до +33°C. Утро продержится безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Народный прогноз: У наших предков было поверье: кто хочет одолжить денег, тот должен положить листья земляники в карман и смело идти – отказа не будет.

В четверг, 10:07: синоптики обещают от 22 до 31 градусов со знаком "+". На небе ни одного облака. Дожди синоптики не прогнозируют.

В пятницу 11.07: небо в этот день будет ясным, и дождь будет ясным. Без осадков. Стопчики термометров поднимутся до +30 градусов.

В субботу 12:07: температура продержится на уровне +31 градусов. Небосвод будет ясным до самого завершения дня. Без осадков. Дожди не прогнозируют.

Воскресенье 13.07: в весь день ожидается ясная погода. Без осадков. Продержится +21 до +31. Наши предки в этот день прислушивались к кукушке: если они продолжают куковать - лето будет хорошим. Итак, прогноз погоды в Одессе на неделю с 7 по 13 июля обещает жаркую пору без неприятных сюрпризов.

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