Местные жители заметили подорожание проезда в Киевской области, так что теперь это еще больше бьет по кошельку.

Подорожание проезда в Киевской области ощутили жители Обухова, Украинки и соседних сел, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Киевской области уже вступило в силу и сказалось на маршрутах, соединяющих пригород с Киевом. Перевозчик ООО "Обуховтранс" поднял тарифы еще в начале года. Теперь билет из Украинки или Обухова в Киев, а именно на станцию ​​Выдубичи, стоит 70 гривен.

Кажется, это не так много, если ездить несколько раз в неделю, но для тех, кто ежедневно преодолевает это расстояние, такие расходы уже существенно ударяют по семейному бюджету. Особенно это ощутимо для тех, кто ежедневно едет на работу, обучение или возит детей на разные кружки.

Подорожание проезда в Киевской области коснулось и других направлений. К примеру, поездка из Долины в Киев теперь обойдется в 115 гривен за билет. Понятно, что подобные изменения вызывают недовольство среди пассажиров.

Люди не скрывают разочарования, но перевозчики объясняют ситуацию достаточно прагматично. Цены на горючее и запчасти взлетели вверх, добавились страхование, налоги, ремонты транспорта и рост зарплат водителям. Поэтому у компаний просто не было другого варианта, как повысить стоимость билетов, чтобы сохранить маршруты в рабочем состоянии.

Водители и владельцы транспортных компаний говорят, что это не попытка наживы. Это вынужденный шаг, чтобы не допустить полного исчезновения рейсов или их существенного сокращения. Ведь прежние тарифы не разрешали покрывать расходы.

Председатель Ассоциации перевозчиков региона Алексей Павленко отмечает, что эту ситуацию можно было бы разрешить мягче, если бы повышение стоимости происходило постепенно, например, на десять гривен в год. Но последний раз тарифы менялись еще в 2022 году. Теперь перевозчики вынуждены были менять расценки.

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