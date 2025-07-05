Новая система оплаты за проезд в Запорожье преследует цель не только повысить комфорт пассажиров, но и модернизировать транспортную инфраструктуру.

Новая система оплаты за проезд в Запорожье внедряется через запуск специальной муниципальной карты "Січ", которую впоследствии смогут использовать все жители города, сообщает Politeka.

О нововведениях сообщили в Запорожском городском совете, отметив постепенное переход к электронной модели оплаты в общественном транспорте.

Первый этап проекта стартовал еще четыре месяца назад. Тогда в обращение ввели две специализированные версии карты - "Сич Студенческая" и "Сич Льготная". За этот период жителям выдали 377 студенческих и 98 льготных, позволяющих рассчитываться за проезд без наличных денег в коммунальном транспорте. Это значительно упростило процесс учета льготных категорий пассажиров и помогло городу лучше анализировать пассажиропоток.

Следующий этап - запуск универсальной "Сич Общая", которая будет доступна всем желающим. Она будет разрешать как разовую оплату, так и приобретение месячных проездных. Установка стационарных терминалов для выдачи карт запланирована на базе КП "Запорожэлектротранс". Это должно обеспечить удобный и быстрый доступ к новой системе для жителей разных районов.

Кроме того, разработчики интегрировали функцию пополнения в мобильное приложение EasyPay. Там уже сейчас можно пополнять баланс, а в ближайшее время появится возможность создать виртуальную карту с аналогичным функционалом. Это особенно удобно для лиц, которые часто пользуются смартфоном.

Новая система оплаты за проезд в Запорожье преследует цель не только повысить комфорт пассажиров, но и модернизировать транспортную инфраструктуру.

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