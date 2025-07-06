Местные власти просят жителей отнестись с пониманием к графику отключения света на неделю 7-13 июля в Харьковской области.

График отключения света на неделю 7-13 июля в Харьковской области обнародовал Песочинский поселковый совет совместно с АО "Харьковоблэнерго", передает Politeka.

В понедельник, 7 июля 2025, в Песочине состоится плановое обесточивание части жилых домов. Отключение будет продолжаться с 09:00 до 17:00 и будет касаться потребителей по ряду адресов.

Свет будет отсутствовать на таких улицах: в-д Мирный (дома №4, 6, 8), в-д Полевой (№5, 7, 14А), ул. Набережная (г-ж 11Д), ул. Полтавское Шоссе (дома от №55 до №141 с перерывами, включая дома №101А, 111/2, 65А, 71 кв.1 и кв.2, 97А, 99А).

Также обесточивание коснется ул. Полевая (№2, 6, 8/1), ул. Технологическая (№1, 5), г-н Торговая (№3), пер. Полевой (№2Б, 10–18), тут. Полевой (№16).

В Песочинском поселковом совете отмечают, что отключение связано с проведением плановых ремонтных работ на линиях электропередач. Работы будут выполняться работниками АО "Харьковоблэнерго" для повышения надежности электроснабжения в регионе.

Местные власти просят жителей отнестись с пониманием к графику отключения света на неделю 7-13 июля в Харьковской области и заранее подготовиться к обесточению - зарядить необходимые устройства и спланировать дела с учетом отсутствия электроэнергии в указанные часы.