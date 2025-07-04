Допомога для переселенців у Харкові передбачає не лише тимчасове житло чи гуманітарну підтримку, а й доступ до базових медичних послуг без зайвих бар’єрів.

Люди, які через війну змушені були залишити свої домівки, можуть отримати допомогу для переселенців у Харкові, повідомляє Politeka.

Допомога для переселенців у Харкові включає можливість звернутися за лікуванням до будь-якого медичного закладу, незалежно від того, де була підписана декларація з сімейним лікарем.

Звертатися можна і в поліклініку, і в лікарню, і навіть у приватний медцентр, якщо той має договір з Національною службою здоров’я. За словами представників Міністерства розвитку громад, ВПО не мають обмежень у доступі до лікування, діагностики, видачі направлень або виписування лікарняних.

Окрім цього, допомога для переселенців у Дніпрі передбачає, що можна отримати ліки безкоштовно. Насамперед йдеться про препарати з Національного переліку основних лікарських засобів. Їх закуповують медичні установи самостійно.

Інформацію про ці медикаменти, а також про їхню наявність у конкретному закладі, варто шукати на стендах лікарень або ж на офіційних сайтах департаментів охорони здоров’я. Є також державні програми централізованої закупівлі.

Через них забезпечуються пацієнти, які лікуються від онкології, гемофілії, туберкульозу, дитячого церебрального паралічу та інших серйозних захворювань. Ще один інструмент — програма “Доступні ліки”.

Вона працює і для ВПО. Крім того, на місцевому рівні можуть діяти додаткові ініціативи забезпечення медикаментами. Якщо вам потрібно дізнатися, чи є така програма в місті або області, зайдіть на сайт місцевого управління охорони здоров’я.

У деяких випадках направлення до лікаря не потрібне. Це стосується, зокрема, гінеколога, психіатра, стоматолога, нарколога, фтизіатра, педіатра та ситуацій, які потребують термінової госпіталізації.

В усіх інших випадках варто починати з консультації в сімейного лікаря, який, за потреби, направить вас до вузькопрофільного спеціаліста або оформить лікарняний.

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