Помощь для переселенцев в Харькове подразумевает не только временное жилье или гуманитарную поддержку, но и доступ к базовым медицинским услугам без лишних барьеров.

Люди, которые в результате вынуждены были покинуть свои дома, могут получить помощь для переселенцев в Харькове , сообщает Politeka.

Помощь для переселенцев в Харькове включает в себя возможность обратиться за лечением в любое медицинское учреждение, независимо от того, где была подписана декларация с семейным врачом.

Обращаться можно и в поликлинику, и в больницу, и даже в частный медцентр, если у него есть договор с Национальной службой здоровья. По словам представителей Министерства развития общин, ВПЛ не имеют ограничений в доступе к лечению, диагностике, выдаче направлений или выписке больничных.

Кроме того, помощь для переселенцев в Харькове предполагает, что можно получить лекарства бесплатно. В первую очередь речь идет о препаратах из Национального перечня основных лекарственных средств. Их закупают медицинские учреждения самостоятельно.

Информацию об этих медикаментах, а также об их наличии в конкретном заведении, следует искать на стендах больниц или же на официальных сайтах департаментов здравоохранения. Имеются также государственные программы централизованной закупки.

Через них обеспечиваются пациенты, лечащиеся от онкологии, гемофилии, туберкулеза, детского церебрального паралича и других серьезных заболеваний. Еще один инструмент - программа "Доступные лекарства".

Она работает и для ВПЛ. Кроме того, на местном уровне могут действовать дополнительные инициативы по обеспечению медикаментами. Если вам нужно узнать, есть ли такая программа в городе или области, зайдите на сайт местного управления здравоохранения.

В некоторых случаях направление к врачу не требуется. Это касается, в частности, гинеколога, психиатра, стоматолога, нарколога, фтизиатра, педиатра и ситуаций, нуждающихся в срочной госпитализации.

Во всех других случаях следует начинать с консультации у семейного врача, который при необходимости направит вас к узкопрофильному специалисту или оформит больничный.

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