Прогноз погоды в Киеве на неделю с 7 по 13 июля обещает жаркие дни с перепадами к прохладе и погодными сюрпризами.

Прогноз погоды в Киеве на неделю с 7 по 13 июля сделали синоптики и предупредили украинцев о самых жарких днях, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики сделали прогноз погоды в Киеве на неделю с 7 по 13 июля. Неделя в столице начнется с теплоты. В понедельник, 7 числа: небо в столице будет ясным, и будет оставаться таким почти весь день, а с позже его затянут облака. Вечером ожидается дождь с грозой. Столбики термометров будут колебаться от +20 до +33°C.

Вторник, 08.07: почти весь день пройдет без осадков, только ближе к вечеру может начаться ливень. Днем температура поднимется до +30°C.

В среду, 09.07: прогнозируют тепло и температуру в пределах от +21 до +27°C. Ночной ливень с грозой будет идти утром. Днем на время осадки прекратятся, а в конце суток они снова начнутся.

В четверг, 10:07: синоптики обещают от 20 до 24 градусов со знаком "+". На протяжении всего дня небо будет покрыто тучами. С середины дня и до его конца будет идти мелкий дождь.

В пятницу 11 июля: солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. С середины дня и до его конца будет идти мелкий дождь. Стопчики термометров поднимутся до +21 градусов.

В субботу 12.07: температура продержится на уровне +25 градусов. Первая половина дня будет ясной, а после обеда появятся облака. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается мелкий дождь.

Воскресенье 13.07: облака появятся на небе только для того, чтобы вечером рассеяться. Продержится от +17 до +24. Итак , прогноз погоды в Киеве на неделю с 7 по 13 июля обещает жаркие дни с погодными сюрпризами.



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