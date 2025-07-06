Місцеві мешканці повинні бути готові до масштабних незручностей через графік відключення газу на тиждень з 7 по 13 липня у Вінницькій області.

Графік відключення газу на тиждень з 7 по 13 липня у Вінницькій області вже оприлюднено, і охоплює він не лише облцентр, а й цілі райони з довколишніми громадами, повідомляє Politeka.

За даними місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу на тиждень з 7 по 13 липня у Вінницькій області передбачає припинення подачі у багатьох точках міста та регіону.

Усе почнеться з облцентру. Уже 7.07 без блакитного палива залишаться мешканці вулиці Гніванське шосе. Далі обмеження торкнуться Генерала Гандзюка, Героїв Нацгвардії, Данила Нечая, Данила Галицького, Д. Майбороди, Генерала Арабея та інших.

Роботи триватимуть здебільшого з десятої ранку до п’ятої вечора, але точний час відновлення подачі блакитного палива залежатиме від темпів виконання.

Паралельно газові служби працюватимуть у Хмільницькому районі. Там, зокрема, 8 і 9 числа без постачання залишаться будинки в місті Хмільник та селі Будків.

У Гнівані під тимчасові незручності підпадуть кілька адрес на Промисловій. У Козятині обмеження також триватимуть два дні і торкнуться мешканців на Незалежності та Чумацький Шлях. А в Гайсині на заводській відновлять газопостачання аж 11.07.

Газовики наголошують, що роботи необхідні для підтримання мереж у належному технічному стані. Від цього залежить і стабільність подачі, і безпека всіх споживачів.

Тож усіх, хто потрапляє під графік відключення газу на тиждень з 7 по 13 липня у Вінницькій області, просять не лише перекрити крани перед приладами, а й бути вдома у день запуску.

Без присутності власників спеціалісти не мають права відновлювати подачу. Це стандартна процедура, яка дозволяє уникнути аварійних ситуацій.

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