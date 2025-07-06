Местные жители должны быть готовы к масштабным неудобствам из-за графика отключения газа на неделю с 7 по 13 июля в Винницкой области.

График отключения газа на неделю с 7 по 13 июля в Винницкой области уже обнародован и охватывает он не только облцентр, но и целые районы с близлежащими общинами, сообщает Politeka.

По данным местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" график отключения газа на неделю с 7 по 13 июля в Винницкой области предусматривает прекращение подачи во многих точках города и региона.

Все начнется с облцентра. Уже 7:07 без голубого топлива останутся жители улицы Гниванское шоссе. Далее ограничения коснутся Генерала Гандзюка, Героев Нацгвардии, Даниила Нечая, Даниила Галицкого, Д. Майбороды, Генерала Арабея и других.

Работы будут продолжаться в основном с десяти утра до пяти вечера, но точное время возобновления подачи голубого топлива будет зависеть от темпов выполнения.

Параллельно газовые службы будут работать в Хмельницком районе. Там, в частности, 8 и 9 числа без снабжения останутся дома в городе Хмельник и селе Будков.

В Гнивани под временные неудобства подпадут несколько адресов на Промышленной. В Казатине ограничения также продлятся два дня и коснутся жителей на Независимости и Млечный Путь. А в Гайсине на заводской возобновят газоснабжение 11.07.

Газовики отмечают, что работы необходимы для поддержки сетей в надлежащем техническом состоянии. От этого зависит и стабильность подачи и безопасность всех потребителей.

Всех, кто попадает под график отключения газа на неделю с 7 по 13 июля в Винницкой области, просят не только перекрыть краны перед приборами, но и быть дома в день запуска.

Без присутствия владельцев специалисты не имеют права восстанавливать подачу. Это стандартная процедура, позволяющая избежать аварийных ситуаций.

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