Місцеві мешканці не перестають турбуватися про підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області відображається у платіжках та сильно б'є по гаманцях місцевих, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області вже перетворилося на реальність, яка змушує платити за ЖКП більше. За даними Держстату, лише за рік, з травня 2024-го до травня 2025-го, загальні витрати на комуналку в регіоні зросли на понад двадцять відсотків.

Найбільший стрибок стався в оплаті електроенергії. За цей період її вартість зросла майже вдвічі. Збільшення становило 63,6%. І це відразу позначилося на щомісячних платежах багатьох родин. Хтось більше вимикає світло, а хтось відкладає ввімкнення пральної машини до ночі.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області не обмежилося лише електроенергією. Дорожчим стало і саме утримання житла. Управління багатоквартирними будинками виросло в ціні на 17,9%. Вивезення сміття також не залишилося осторонь.

Тепер воно обходиться на десять з гаком відсотків дорожче, ніж торік. Що ж до водопостачання і каналізації, то ситуація виглядає трохи краще. Ціни тут додали менше одного відсотка.

Разом із тим, природний газ, гаряча вода та опалення наразі не дорожчають. Уряд продовжив дію фіксованої ціни на електроенергію до кінця жовтня 2025 року. Сума залишилася на рівні 4.32 копійки за кіловат-годину. Газ також зберігає стабільну вартість. Клієнти "Нафтогаз" і надалі платитимуть 7.96.

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