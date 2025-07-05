Местные жители не перестают беспокоиться о повышении тарифов на коммунальные услуги в Сумской области.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области отражается в платежках и сильно сказывается на кошельках местных, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области уже превратилось в реальность, заставляющую платить за ЖКУ больше. По данным Госстата, только за год, с мая 2024-го по май 2025-го, общие расходы на коммуналку в регионе выросли более чем на двадцать процентов.

Наибольший скачок произошел в оплате электроэнергии. За этот период ее стоимость выросла почти вдвое. Увеличение составило 63,6%. И это сразу сказалось на ежемесячных платежах многих семей. Кто больше выключает свет, а кто откладывает включение стиральной машины до ночи.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области не ограничилось только электроэнергией. Более дорогим стало и само содержание жилья. Управление многоквартирными домами выросло в цене на 17,9%. Вывоз мусора также не остался в стороне.

Теперь оно обходится на десять с лишним процентов дороже, чем в прошлом. Что же касается водоснабжения и канализации, то ситуация выглядит получше. Цены здесь прибавили менее одного процента.

Вместе с тем, природный газ, горячая вода и отопление пока не дорожают. Правительство продлило действие фиксированной цены на электроэнергию до конца октября 2025 года. Сумма осталась на уровне 4.32 копейки за киловатт-час. Газ также сохраняет стабильную цена. Клиенты "Нафтогаз" и дальше будут платить 7.96.

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