Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 7 по 13 липня обіцяє стабільну спекотну погоду.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 7 по 13 липня склали синоптики та розкрили, чого очікувати містянам, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Харкові на тиждень з 7 по 13 липня. Розпочнеться все зі спеки. У понеділок 7-ого числа: вдень хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Без опадів. Температура повітря сягне максимум +31°C.

У вівторок, 08.07: повітря прогріється до +34°C. Очікується ясна пора, таким небо й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.

Середа, 09.07: вранці небо буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Дождів не прогнозується. Температурні коливання — від +23 до +35°C.

Четвер, 10 липня: чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Вночі та вранці опадів не очікується. Впродовж дня температура триматиметься в межах +23…+35°C.

У п’ятницю, 11.07: ранок у місті протримається безхмарним, і до кінця дня небосвід лишатиметься ясним. Пращури вважали що з цього дня вже можна копати ранню картоплю. Температура повітря триматиметься в межах +18…+28°C.

Субота, 12.07: вранці небосвід буде ясним, вдень небо може ненадовго затягнути хмарами. Температура коливатиметься від +20 до +28°C.

У неділю 06.07: вдень у Харкові на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Дождів не передбачається. Температурні показники — від +19 до +28°C. Отже, прогноз погоди у Харкові на тиждень з 7 по 13 липня обіцяє стабільну спекотну погоду.

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