Прогноз погоды в Харькове на неделю с 7 по 13 июля обещает стабильную жаркую погоду.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 7 по 13 июля составили синоптики и раскрыли, чего ждать горожанам, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Харькове на неделю с 7 по 13 июля. Начнется все с жары. В понедельник 7 числа: днем ​​облака появятся на небе только лишь для того, чтобы вечером рассеяться. Без осадков. Температура воздуха достигает максимума +31°C.

Во вторник, 08.07: воздух прогреется до +34°C. Ожидается ясное время, таким оно и будет оставаться в течение всего дня. Без осадков.

Среда, 09.07: утром будет ясным небосвод, таким оно и будет оставаться в течение всего дня. Дождей не прогнозируется. Температурные колебания от +23 до +35°C.

Четверг, 10 июля: чистое небо во второй половине дня исчезнет за облаками, но к вечеру снова прояснится. Ночью и утром осадки не ожидаются. В течение дня температура будет держаться в пределах +23…+35°C.

В пятницу, 11.07: утро в городе продержится безоблачным, и до конца дня будет оставаться ясным. Наши предки приметили, что в этот день наши предки заметили, что в этот день будет жарко. Температура воздуха будет держаться в пределах +18…+28°C.

Суббота, 12.07: утром не будет ни одной тучи, днем ​​небо может ненадолго затянуть облаками. Температура будет колебаться от +20 до +28°C.

В воскресенье 06.07: днем ​​в Харькове на небе появятся облака, которые вечером должны рассеяться. Дождей не предполагается. Температурные показатели от +19 до +28°C. Следовательно, прогноз погоды в Харькове на неделю с 7 по 13 июля обещает стабильную жаркую погоду.

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