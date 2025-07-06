В умовах, коли дефіцит продуктів в Миколаєві набирає обертів, це може лише підсилити ціновий тиск на споживачів і змусити багатьох переглянути свої харчові звички.

Дефіцит продуктів в Миколаєві може призвести до різкого зростання цін на сезонні фрукти вже найближчими місяцями, повідомляє Politeka.

За словами експертів аграрного ринку, мешканці міста й області можуть зіткнутися з браком таких популярних плодів, як абрикоси, черешня та персики. Основними причинами потенційного дефіциту називають несприятливу весняну погоду, логістичні труднощі та зростання собівартості виробництва.

Зокрема, заморозки, що вдарили по українських садах навесні 2025 року, значно скоротили врожай фруктів. Через різкі коливання температур цвітіння дерев було зірване, а частина плодів загинула ще на етапі формування.

Постачання з-за кордону також ускладнене через логістичні проблеми, що виникли внаслідок війни та змін у торгівельних маршрутах. Імпортні партії надходять нерегулярно, що посилює нестачу на ринку.

Ще одним фактором, що погіршує ситуацію, стало подорожчання ресурсів — зокрема, мінеральних добрив і пального. Всі ці витрати закладаються у фінальну вартість продукції, що вдаряє по гаманцях пересічних українців. Аналітики прогнозують зростання цін на свіжі фрукти в межах 30–50% у порівнянні з 2024 роком.

Фахівці радять мешканцям Миколаєва заздалегідь шукати альтернативу свіжим фруктам — наприклад, обирати заморожені або консервовані варіанти, які мають довший термін зберігання та можуть бути дешевшими в сезон пікового попиту.

Крім фруктів, продовжує дорожчати й картопля — базовий продукт українського раціону. За останній тиждень її ціна зросла на 13%, що пов’язано з поступовим надходженням на ринок молодого врожаю. В умовах, коли дефіцит продуктів в Миколаєві набирає обертів, це може лише підсилити ціновий тиск на споживачів і змусити багатьох переглянути свої харчові звички.

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