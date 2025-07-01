У межах нової програми надається всебічна гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області за кількома ключовими напрямками.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається благодійною організацією Карітас Україна та Гуманітарним фондом для України за підтримки Управління ООН, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні Caritas Ukraine в Фейсбук.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області спрямована на надання комплексної підтримки тим, хто зараз перебуває у найбільш вразливому становищі. Головна мета проєкту — підтримати громади, які постраждали внаслідок війни, допомогти переселенцям, дітям, людям з інвалідністю та іншим категоріям населення, які потребують уваги та турботи.

У межах нової програми надається всебічна допомога за кількома ключовими напрямками:

Відновлення житла.

Команда проєкту проводить ремонти у центрах колективного проживання внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, особлива увага приділяється покращенню умов проживання, адаптації простору для людей з інвалідністю, а також виконанню дрібних ремонтів житла, щоб забезпечити комфорт та безпеку.

Захист і правова підтримка.

Передбачено надання гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Миколаївській області у вигляді юридичних консультацій для вирішення побутових та соціальних питань, а також психологічна допомога для тих, хто пережив травматичні події. Окремий акцент зроблено на поширенні інформації щодо безпеки та запобігання насильству в громадах.

Підтримка дітей.

Дітям надається доступ до безпечного простору, де вони можуть займатися творчістю, спілкуватися та відновлювати психологічну рівновагу. Також забезпечуються освітні набори та проводяться заняття, які сприяють розвитку, адаптації та навчанню в нових умовах.

Розвиток громад.

У межах проєкту організовуються навчальні заходи для місцевих громадських лідерів та команд. Учасники проходять тренінги з надання психологічної підтримки, створення безбар’єрного середовища та впровадження інклюзивного підходу в усіх соціальних послугах. Така робота сприяє зміцненню громад і підвищенню їхньої спроможності самостійно долати виклики.

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