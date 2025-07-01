В рамках новой программы предоставляется всесторонняя гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области по нескольким ключевым направлениям.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется благотворительной организацией Каритас Украина и Гуманитарным фондом для Украины при поддержке Управления ООН, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Caritas Ukraine в Фейсбуке.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области направлена ​​на оказание комплексной поддержки тем, кто сейчас находится в наиболее уязвимом положении. Главная цель проекта — поддержать общины, пострадавшие в результате войны, помочь переселенцам, детям, людям с инвалидностью и другим категориям населения, нуждающимся в внимания и заботе.

В рамках новой программы предоставляется всесторонняя помощь по нескольким ключевым направлениям:

Восстановление жилья.

Команда проекта производит ремонты в центрах коллективного проживания внутри перемещенных лиц. Особое внимание уделяется улучшению условий проживания, адаптации пространства для людей с инвалидностью, а также выполнению мелких ремонтов жилья, чтобы обеспечить комфорт и безопасность.

Защита и правовая поддержка.

Предусмотрено предоставление гуманитарной помощи для пенсионеров в Николаевской области в виде юридических консультаций по решению бытовых и социальных вопросов, а также психологическая помощь для переживших травматические события. Отдельный акцент сделан на распространении информации о безопасности и предотвращении насилия в общинах.

Поддержка детей.

Детям предоставляется доступ к безопасному пространству, где они могут заниматься творчеством, общаться и восстанавливать психологическое равновесие. Также обеспечиваются образовательные наборы и проводятся занятия, способствующие развитию, адаптации и обучению в новых условиях.

Развитие общин.

В рамках проекта организуются учебные мероприятия для местных общественных лидеров и команд. Участники проходят тренинги по оказанию психологической поддержки, созданию безбарьерной среды и внедрению инклюзивного подхода во всех социальных услугах.

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