В условиях, когда дефицит продуктов в Николаеве набирает обороты, это может только усилить ценовое давление на потребителей и заставить многих пересмотреть свои привычки.

Дефицит продуктов в Николаеве может привести к резкому росту цен на сезонные фрукты в ближайшие месяцы, сообщает Politeka.

По словам экспертов аграрного рынка, жители города и области могут столкнуться с нехваткой таких популярных плодов как абрикосы, черешня и персики. Основными причинами потенциального дефицита называют неблагоприятную весеннюю погоду, логистические трудности и рост себестоимости производства.

В частности, заморозки, ударившие по украинским садам весной 2025 года, значительно сократили урожай фруктов. Из-за резких колебаний температур цветение деревьев было сорвано, а часть плодов погибла еще на этапе формования.

Поставки из-за границы также затруднены из-за логистических проблем, возникших в результате войны и изменений в торговых маршрутах. Импортные партии поступают нерегулярно, что усугубляет нехватку на рынке.

Еще одним фактором, ухудшающим ситуацию, стало подорожание ресурсов — в частности, минеральных удобрений и горючего. Все эти затраты закладываются в финальную стоимость продукции, что ударяет по кошелькам рядовых украинцев.

Специалисты советуют жителям Николаева заранее искать альтернативу свежим фруктам - например, выбирать замороженные или консервированные варианты, которые имеют более длительный срок хранения и могут быть дешевле в пиковый спрос.

Кроме фруктов продолжает дорожать и картофель — базовый продукт украинского рациона. За последнюю неделю ее цена выросла на 13%, что связано с постепенным поступлением на рынок молодого урожая. В условиях, когда дефицит продуктов в Николаеве набирает обороты, это может только усилить ценовое давление на потребителей и заставить многих пересмотреть свои привычки.

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