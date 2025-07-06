Графік відключення світла на тиждень 7–13 липня в Дніпропетровській області допоможе уникнути проблем у майбутеьому.

Графік відключення світла на тиждень 7–13 липня в Дніпропетровській області повідомляє про планові ремонтні роботи у низці населених пунктів області, передає Politeka.

Протягом тижня відключення електропостачання відбудуться у місті Дніпро, Павлограді, Жовтих Водах, Вільногірську, а також у Самарівському та Криворізькому районах.

У Дніпрі 7 липня з 08:00 до 18:00 світла не буде на вулицях Братів Горобців (36), Робочій (79–85). 8 липня заплановані знеструмлення на вул. Алана Шепарда, Будівельників, Енергетичній, провулках Енергетичному, Криворізькому, а також на вул. Павла Чубинського і Робочій. 9-го і 10-го роботи продовжаться на інших адресах міста.

У Павлограді планують знеструмлення 7–8-го, зокрема по вул. Героїв України, Квітучій, Зарічній та Кільцевій. У Жовтих Водах 7–9-го роботи триватимуть на Героїв УПА, Транспортній, Українській, Козацької Слави, Промисловій. У Вільногірську знеструмлення заплановані на 7–10-го за низкою адрес, серед яких Молодіжна, Віктора Варена, Центральна.

У Криворізькому районі 7–11 числа будуть знеструмлення у селах Лозуватка, Грузьке, а також у самому Кривому Розі, на Левицького, Мирослава Андрущука, Олега Ричкова.

Жителям радять заздалегідь подбати про альтернативні джерела світла, запастися водою та зарядити мобільні пристрої. Також варто подбати про усі інші справи, які пов'язані з наявністю електрикик. Всі роботи спрямовані на підвищення надійності енергопостачання.

Нагадуємо, що графік відключення світла на тиждень 7–13 липня в Дніпропетровській області допоможе уникнути проблем у майбутеьому.

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