График отключения света на неделю 7–13 июля в Днепропетровской области поможет избежать проблем в будущем.

График отключения света на неделю 7–13 июля в Днепропетровской области сообщает о плановых ремонтных работах в ряде населенных пунктов области, передает Politeka.

В течение недели отключения электроэнергии будут происходить в Днепре, Павлограде, Желтых Водах, Вольногорске, а также в Самаровском и Криворожском районах.

В Днепре 7 июля с 08:00 до 18:00 будет отсутствовать электроэнергия на улице Братьев Горобцев (36), улице Рабочая (79–85). 8 июля обесточивание запланированы на ул. Алана Шепарда, Строителей, Энергетической, Энергетической, улице Кривого Рога, а также на Павла Чубинского и Рабочей. 9 и 10 числа работы продолжатся по другим адресам города.

В Павлограде обесточивание планируются 7–8 числа, в частности, на улицах Героев Украины, Квиточной, Заречной и Кольцевой. В Желтых Водах 7–9-го продолжатся работы на Героев УПА, Транспортной, Украинской, Козацкой Славы, Промышленной. В Вольногорске обесточивание планируются 7–10-го по ряду адресов, в том числе Молодежной, Виктора Варена, Центральная.

В Криворожском районе отключения электроэнергии 7–11 числа произойдут в селах Лозуватка, Грузкое, а также в самом Кривом Роге, на Левицкого, Мирославы Андрущук и Олега Рычкова.

Жителям советуют заранее позаботиться об альтернативных источниках света, запастись водой и зарядить мобильные устройства. Также стоит позаботиться обо всех других делах, связанных с наличием электрики. Все работы направлены на повышение надежности энергоснабжения.

Напоминаем, что график отключения света на неделю 7–13 июля в Днепропетровской области поможет избежать проблем в будущем.

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