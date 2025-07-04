Для участі грошової допомоги у Дніпропетровській області для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення необхідно виконати важливі умови.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області видається від УВКБ ООН, проте не всі її можуть отримати, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіла пресслужба регіонального Центру соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Для участі у програмі грошової допомоги у Дніпропетровській області для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення необхідно відповідати оновленим критеріям відбору. Зареєструватися можуть громадяни, які мають один із двох юридичних статусів:

внутрішньо переміщені особи, які переїхали в межах України протягом останніх шести місяців та мають відповідну довідку;

громадяни, які повернулися до України з-за кордону після вимушеного переміщення.

Важливо, що заявники з обох категорій не повинні були отримувати подібну фінансову підтримку протягом останніх трьох місяців.

Крім цього, під час відбору враховуватиметься рівень доходу сім’ї — він має бути меншим за 5400 гривень на одного члена домогосподарства.

Особлива увага буде приділятися заявникам, які відповідають одному, кільком із таких критеріїв вразливості:

у родині виховується лише батько чи мати, які мають одну або кілька неповнолітніх дітей до 18 років, чи проживають разом із людьми похилого віку (від 55 років);

родину очолюють одинокі особи похилого віку (від 55 років), або літня людина виховує дітей до 18 років;

у сім’ї є один чи декілька членів із особливими потребами, такими як інвалідність чи хронічні захворювання, що підтверджуються відповідними документами.

Прийом заявок грошової допомоги у Дніпропетровській області для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення для жителів Кам’янського організовує Благодійний фонд «Право на Захист», партнер Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ). Реєстрація відбудеться 7 липня 2025 року з 10:30 до 16:00 за адресою: Центр соціальної підтримки ВПО, проспект Василя Стуса, 10/12, м. Кам’янське.

Для оформлення заявки потрібно мати при собі оригінали документів на кожного члена домогосподарства:

ідентифікаційний код (податковий номер);

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

довідку внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

банківську картку головного заявника (картки «єДопомога» не підходять);

свідоцтво про народження дітей (за потреби);

документи, що підтверджують законну опіку над дитиною (за наявності);

посвідчення або медичну довідку у разі інвалідності чи хронічного захворювання (за наявності).

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