Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області видається від УВКБ ООН, проте не всі її можуть отримати, повідомляє Politeka.net.
Про це розповіла пресслужба регіонального Центру соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб.
Для участі у програмі грошової допомоги у Дніпропетровській області для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення необхідно відповідати оновленим критеріям відбору. Зареєструватися можуть громадяни, які мають один із двох юридичних статусів:
- внутрішньо переміщені особи, які переїхали в межах України протягом останніх шести місяців та мають відповідну довідку;
- громадяни, які повернулися до України з-за кордону після вимушеного переміщення.
Важливо, що заявники з обох категорій не повинні були отримувати подібну фінансову підтримку протягом останніх трьох місяців.
Крім цього, під час відбору враховуватиметься рівень доходу сім’ї — він має бути меншим за 5400 гривень на одного члена домогосподарства.
Особлива увага буде приділятися заявникам, які відповідають одному, кільком із таких критеріїв вразливості:
- у родині виховується лише батько чи мати, які мають одну або кілька неповнолітніх дітей до 18 років, чи проживають разом із людьми похилого віку (від 55 років);
- родину очолюють одинокі особи похилого віку (від 55 років), або літня людина виховує дітей до 18 років;
- у сім’ї є один чи декілька членів із особливими потребами, такими як інвалідність чи хронічні захворювання, що підтверджуються відповідними документами.
Прийом заявок грошової допомоги у Дніпропетровській області для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення для жителів Кам’янського організовує Благодійний фонд «Право на Захист», партнер Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ). Реєстрація відбудеться 7 липня 2025 року з 10:30 до 16:00 за адресою: Центр соціальної підтримки ВПО, проспект Василя Стуса, 10/12, м. Кам’янське.
Для оформлення заявки потрібно мати при собі оригінали документів на кожного члена домогосподарства:
- ідентифікаційний код (податковий номер);
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- довідку внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
- банківську картку головного заявника (картки «єДопомога» не підходять);
- свідоцтво про народження дітей (за потреби);
- документи, що підтверджують законну опіку над дитиною (за наявності);
- посвідчення або медичну довідку у разі інвалідності чи хронічного захворювання (за наявності).
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