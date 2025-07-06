Графік відключення води на тиждень з 7 по 13 липня у Вінницькій області вже опублікований, тож розповідаємо детальніше.

У Вінницькій області вже активно готуються до опалювального сезону 2025-2026 років, тому введено графік відключення води на тиждень з 7 по 13 липня, повідомляє Politeka.

Підготовка до опалювального сезону неможлива без масштабних ремонтів на котельнях та теплових пунктах, тож мешканці мають бути готові до тимчасового припинення подачі гарячого водопостачання.

Саме тому оприлюднено графік відключення води на тиждень з 7 по 13 липня у Вінницькій області, який дає розуміння, де саме і коли варто очікувати перебоїв.

Графік відключення води на тиждень з 7 по 13 липня у Вінницькій області пов’язаний із плановими роботами на котельні за адресою вулиця Миколи Кошки, 12/2. Ця котельня – один із ключових вузлів теплопостачання, і без якісної підготовки система не зможе працювати стабільно в холодну пору року.

Тож, доки комунальники зайняті ремонтом, мешканці нижки будинків в облцентрі не матимуть змогу прийняти теплий душ. У переліку адрес, що потрапили під обмеження, є вулиця Зодчих, кілька помешкань на Князів Коріатовичів, Миколи Литвиненко-Вольгемут, а також кілька будинків на Пирогова, Сенатора Маккейна, Романа Скалецького та Андрія Ющенка.

Час дії тимчасових незручностей розтягнувся з квітня і триватиме аж до кінця серпня 2025 року.

Комунальники наголошують, що такі масштабні роботи потрібні для того, щоб забезпечити безперебійне теплопостачання у зимовий період. І хоч людям це приносить певні незручності, без профілактичних ремонтів ризики аварійних ситуацій значно зростають.

Тож краще потерпіти певний період, ніж стикнутися з відсутністю тепла у найхолодніший період. Усі комунальні служби, що працюють над ремонтом, просять мешканців із розумінням ставитися до тимчасових незручностей.

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