График отключения воды на неделю с 7 по 13 июля в Винницкой области уже опубликован, так что рассказываем подробнее.

В Винницкой области уже активно готовятся к отопительному сезону 2025-2026 годов, поэтому введен график отключения воды на неделю с 7 по 13 июля , сообщает Politeka.

Подготовка к отопительному сезону невозможна без масштабных ремонтов на котельных и тепловых пунктах, поэтому жители должны быть готовы к временному прекращению подачи горячего водоснабжения.

Именно поэтому обнародован график отключения воды на неделю с 7 по 13 июля в Винницкой области, дающий понимание, где именно и когда следует ожидать перебоев.

График отключения воды в неделю с 7 по 13 июля в Винницкой области связан с плановыми работами на котельной по адресу улица Николая Кошки, 12/2. Эта котельная – один из ключевых узлов теплоснабжения, и без качественной подготовки система не сможет работать стабильно в холодное время года.

Поэтому, пока коммунальщики заняты ремонтом, жители низки домов в облцентре не смогут принять теплый душ. В перечне адресов, попавших под ограничения, есть улица Зодчих, несколько помещений на Княжей Кориатовичей, Николая Литвиненко-Вольгемут, а также несколько домов на Пирогова, Сенатора Маккейна, Романа Скалецкого и Андрея Ющенко.

Время действия временных неудобств растянулось с апреля и продлится до конца августа 2025 года.

Коммунальщики отмечают, что такие масштабные работы нужны для того, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение в зимний период. И хотя людям это доставляет определенные неудобства, без профилактических ремонтов риски аварийных ситуаций значительно возрастают.

Так что лучше потерпеть определенный период, чем столкнуться с отсутствием тепла в самый холодный период. Все коммунальные службы, работающие над ремонтом, просят жителей с пониманием относиться к временным неудобствам.

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