Прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 7 по 13 липня обіцяє спекотну та суху пору.

Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 7 по 13 липня підготували для українців синоптики та розкрили, якими ці дні будуть для містян, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 7 по 13 липня, вони обіцяють деякі зміни. Тиждень почнеться з теплоти. У понеділок 7-ого числа: ранок у місті стане безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів. Температура повітря підніметься до +33 градусів.

У вівторок 08.07: стане ще тепліше, повітря прогріється до +35 градусів. На небосводі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Народний прогноз: Наші пращури помітили, що жара в цей день – до ще сорока спекотних днів. Вважалося, що, якщо миші та свині їдять сіно, покіс буде невдалим.

Середа 09.07: ясна пора триматися впевнено, вдень можлива недовга окупація неба хмарами. Опадів не прогнозується. Температура – від +24 до +36 градусів.

У четвер, 10.07: синоптики обіцяють від 24 до 35 градусів зі знаком "+". Буде безхмарно, і до кінця дня так і лишатиметься ясно. Без опадів.

П'ятниця 11.07: хмари не з'являться на небі, а дождів синоптики не прогнозують. Температура повітря – +23 до +31.

Субота 12 липня: увесь день небосвідтриматиметься ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без дождів - прогріється від +21 до +30.

Неділя 13.07: очікується ясна пора, у другій половині дня затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Протримається +21 до +30. Наші пращури прислуховувались до зозулі: якщо вона продовжує кувати – літо буде хороше і довге. Отже прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 7 по 13 липня обіцяє спекотну та суху пору.

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