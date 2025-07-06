Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 7 по 13 июля обещает жаркое и сухое время.

Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 7 по 13 июля подготовили для украинцев синоптики и раскрыли, как эти дни будут для горожан, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики составили прогноз погоды в Запорожье на неделю с 7 по 13 июля, они обещают некоторые перемены. Неделя начнется с теплоты. В понедельник 7 числа: утро в городе станет безоблачным, и к концу дня небо будет ясным. Без осадков. Температура воздуха поднимется до +33 градусов.

Во вторник 08.07: станет еще теплее, воздух прогреется до +35 градусов. На небе не будет ни одного облака . Без осадков. Наши предки приметили, если в этот день погода жаркая, то в этот день будет идти дождь. Считалось, что если мыши и свиньи едят сено, покос будет неудачным.

Среда 09.07: ясная пора продержится уверенно, днем ​​возможна недолгая оккупация неба облаками. Осадков не прогнозируется. Температура – ​​от +24 до +36 градусов.

В четверг, 10:07: синоптики обещают от 24 до 35 градусов со знаком "+". Будет безоблачно, и до конца дня будет так и оставаться ясно. Без осадков.

Пятница 11.07: облака не появятся на небе, а дожди синоптики не прогнозируют. Температура воздуха – +23 до +31.

Суббота 12 июля: во весь день небо будет держаться ясным, и облака не омрачят его до конца дня. Без дождей - прогреется от +21 до +30.

Воскресенье 13.07: ожидается ясное время, во второй половине дня затянется облаками, чтобы вечером снова очиститься. Продержится +21 до +30. Наши предки прислушивались к кукушке: если она продолжает ковать, то лето будет хорошим. Итак, прогноз погоды в Запорожье на неделю с 7 по 13 июля обещает жаркую и сухую пору.

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