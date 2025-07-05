Дефіцит продуктів у Полтавській області доповнився новою загрозою, повідомляє Politeka.

Україна зіткнулася з критичною нестачею жита, що може призвести до зростання цін на житній хліб до рекордних 40–50 гривень за буханець. Через повну відсутність внутрішнього виробництва у 2025–2026 роках хлібопекарі змушені переходити на дорогу імпортну сировину. Про це в інтерв’ю ЗМІ повідомив директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський.

Причина кризи полягає у відмові українських аграріїв вирощувати жито через його низьку врожайність — близько 40 центнерів з гектара, тоді як пшениця дає 60. Для фермерів це означає менший прибуток, тож жито втрачає економічну привабливість. Раніше значну частину потреб покривали імпортом із Білорусі, але нині поставки звідти майже припинилися. В результаті, внутрішній ринок залишився без достатньої кількості сировини.

Якщо в 2024 році тонна жита коштувала 6–7 тис. грн, то вже у травні 2025-го ціна зросла до 12–14 тис. грн. Вартість житнього борошна за рік зросла з 10 тис. грн до 20 тис. гривень за тонну. Така динаміка неминуче впливає на вартість готової продукції — буханець хліба може зрости в ціні до 50 гривень, що для багатьох українських родин стане непідйомною витратою.

Дефіцит продуктів у Полтавській області проявляється вже зараз: місцеві хлібопекарі шукають альтернативи, а деякі й узагалі відмовляються від виробництва житнього хліба. Імпортна сировина в кілька разів дорожча, а українська — недоступна через мізерні обсяги вирощування.

Втім, є надія на зміни. За словами Рибчинського, висока вартість може стимулювати фермерів повернутися до його вирощування. У такому разі у сезоні 2026/2027 можливе збільшення посівних площ, що стабілізує ринок. Однак найближчі півтора-два роки залишатимуться періодом дефіциту, адаптації та високих цін.

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