Дефицит продуктов в Полтавской области пополнился новой угрозой, сообщает Politeka.

Украина столкнулась с критической нехваткой ржи, что может привести к росту цен на ржаной хлеб до рекордных 40–50 гривен за буханку. Из-за полного отсутствия внутреннего производства в 2025–2026 годах хлебопеки вынуждены переходить на дорогое импортное сырье. Об этом в интервью СМИ сообщил директор Союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский.

Причина кризиса заключается в отказе украинских аграриев выращивать рожь из-за ее низкой урожайности — около 40 центнеров с гектара, тогда как пшеница дает 60. Для фермеров это означает меньшую прибыль, так что рожь теряет экономическую привлекательность. Раньше значительная часть потребностей покрывалась импортом из Беларуси, но сейчас поставки оттуда почти прекратились. В результате внутренний рынок остался без достаточного количества сырья.

Если в 2024 году тонна ржи стоила 6–7 тыс. грн, то уже в мае 2025-го цена выросла до 12–14 тыс. грн. грн. Стоимость ржаной муки за год выросла с 10 тыс. до 20 тыс. гривен. грн за тонну. Такая динамика неизбежно влияет на стоимость готовой продукции — буханка хлеба может вырасти в цене до 50 гривен, что для многих украинских семей станет неподъемным расходом.

Дефицит продуктов в Полтавской области проявляется уже сейчас: местные хлебопеки ищут альтернативы, а некоторые и вовсе отказываются от производства ржаного хлеба.

Впрочем, есть надежда на перемены. По словам Рыбчинского, высокая стоимость может стимулировать фермеров вернуться к его выращиванию. В таком случае в сезоне 2026/2027 возможно увеличение стабилизирующего рынок посевных площадей. Однако в ближайшие полтора-два года будут оставаться периодом дефицита, адаптации и высоких цен.

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