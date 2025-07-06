Українці в кількох регіонах зіштовхнуться із певними незручностями через графік відключення води на тиждень з 7 по 13 липня.

Графік відключення води на тиждень з 7 по 13 липня вже офіційно затверджений і стосується він кількох облцентрів, повідомляє Politeka.

Комунальні служби повідомляють, що низка житлово-будівельних кооперативів у Дніпрі тимчасово залишаться без водопостачання через борги, а в Полтаві в цей же період не буде гарячого душу в кількох районах через плановий ремонт котелень.

Графік відключення води на тиждень з 7 по 13 липня передбачає, що у Дніпрі комунальне підприємство «Дніпроводоканал» змушене припинити централізоване водопостачання для окремих житлово-будівельних кооперативів і ОСББ через невиконання умов договору, зокрема невчасну оплату.

Борги нараховуються десятками тисяч гривень, і через це мешканці деяких будинків залишаться без постачання вже з в цьому місяці.

Серед таких є ЖБК №24 «ВОСТОК-4» з проспекту Олександра Поля, 135А, борг якого становить понад 52 тисячі гривень, ЖБК №52 за адресою проспект Олександра Поля, 129 з боргом більше 73 тисяч, а також ОСББ «СІЧЕСЛАВСЬКИЙ» на Січеславській Набережній, 16Б, яке заборгувало понад 33 000.

Водночас у Полтаві графік відключення води на тиждень з 7 по 13 липня введений через проведення планового ремонту котелень. Місцеві мешканці зіштовхнулися з обмеженнями ще 30 червня і чекатимуть відновлення послуг до 11.07.

Це стосується таких адрес: Просвіти, 1, 3, 5, 7, 13, Ю. Матвійчука, 52, 56, 77, Д. Коряка, 7, Р. Кириченко, 4, 12, Європейська, 8, 44, 54, 241, 243, Чорновола, 27, Ветеринарна, 32, 37, Злагоди, 14, В. Андрієвського, 29 (к 1-2), 31, Полюсна, 1, 4, 8, 10, 10а, 12, 16, 20, Г.

Біліченка, 27, К. Скрябіна, 2/14, 3, 3а, 4, 5, 6, 7 (корп 1, 2), 10/20, 11, 12, 13, 17, 17/1, 18, 20, 22а, Хорольський, 3, 4, 5, 5а, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, Тимошенка, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а та ряду інших.

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