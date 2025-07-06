Украинцы в нескольких регионах столкнутся с определенными неудобствами из-за графика отключения воды на неделю с 7 по 13 июля.

График отключения воды на неделю с 7 по 13 июля уже официально утвержден и касается нескольких облцентров, сообщает Politeka.

Коммунальные службы сообщают, что ряд жилищно-строительных кооперативов в Днепре временно останутся без водоснабжения из-за долгов, а в Полтаве в этот же период не будет горячего душа в нескольких районах из-за планового ремонта котельных.

График отключения воды на неделю с 7 по 13 июля предусматривает, что в Днепре коммунальное предприятие «Днепропроводоканал» вынуждено прекратить централизованное водоснабжение для отдельных жилищно-строительных кооперативов и ОСМД из-за невыполнения условий договора, в частности, несвоевременную оплату.

Долги насчитываются десятками тысяч гривен, и поэтому жители некоторых домов останутся без поставки уже в этом месяце.

Среди таких есть ЖСК №24 «ВОСТОК-4» с проспекта Александра Поля, 135А, долг которого составляет свыше 52 тысяч гривен, ЖСК №52 по адресу проспект Александра Поля, 129 с долгом более 73 тысяч, а также ОСМД «СИЧЕСЛАВСКИЙ» на Сичеславской3, на Сечеславской Набережной, 16Б, которое задолжало более 33 000.

В то же время в Полтаве график отключения воды на неделю с 7 по 13 июля введен из-за проведения планового ремонта котельных. Местные жители столкнулись с ограничениями еще 30 июня и будут ждать возобновления услуг до 11:07.

Это касается таких адресов: Просвещения, 1, 3, 5, 7, 13, Ю. Матвийчука, 52, 56, 77, Д. Коряка, 7, Р. Кириченко, 4, 12, Европейская, 8, 44, 54, 241, 243, Черновола, 2, 2 Согласия, 14, В. Андриевского, 29 (к 1-2), 31, Полюсна, 1, 4, 8, 10, 10а, 12, 16, 20, Г.

Беличенко, 27, К. Скрябина, 2/14, 3, 3а, 4, 5, 6, 7 (корп 1, 2), 10/20, 11, 12, 13, 17, 17/1, 18, 20, 22а, Хорольский, 3, 4, 5, 5 14а, 16, 18, Тимошенко, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а и ряда других.

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