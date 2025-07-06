Місцеві мешканці мають бути готові до тимчасових незручностей, які принесе графік відключення газу на тиждень з 7 по 13 липня у Харківській області.

Графік відключення газу на тиждень з 7 по 13 липня у Харківській області передбачає планові роботи і тимчасові незручності в кількох районах Чугуєва, повідомляє Politeka.

Графік відключення газу на тиждень з 7 по 13 липня у Харківській області передбачає, що 10 числа в місті частково зникне газопостачання. Про це офіційно повідомили в місцевій філії «Газмереж».

Газопровід на деяких вулицях перекриють з 09:00 ранку четверга. Причина полягає у проведенні профілактичних і ремонтних робіт. Фахівці мають на меті покращити розподіл блакитного палива в місті та уникнути аварій у майбутньому.

Це не аварійна ситуація, а заплановані заходи з технічного обслуговування. Як пояснюють у «Газмережах», роботи необхідні для стабільної та безпечної подачі блакитного палива.

Усе виконується згідно з технічним регламентом, який враховано у графік відключення газу на тиждень з 7 по 13 липня у Харківській області. До ранку п'ятниці, 11.07, подачу обіцяють відновити.

Під припинення газопостачання потраплять такі вулиці: Абрикосова, Вишнева, Будівельників, Козацька, Космонавтів, Листяна, Молодіжна, частина Промислової (будинки з 10 по 34), а також провулок Рятувальників.

Якщо живете в одному з цих районів, маєте шанс підготуватись завчасно. Фахівці просять місцевих мешканців з розумінням поставитися до ситуації.

Їм потрібно буде зайти у помешкання, аби швидко і безпечно відновити подачу блакитного палива після завершення технічних робіт. Забезпечити доступ до приладів — головна умова, без якої система не зможе нормально запуститись.

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