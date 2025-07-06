Местные жители должны быть готовы к временным неудобствам, которые доставят график отключения газа на неделю с 7 по 13 июля в Харьковской области.

График отключения газа в неделю с 7 по 13 июля в Харьковской области предусматривает плановые работы и временные неудобства в нескольких районах Чугуева, сообщает Politeka.

График отключения газа в неделю с 7 по 13 июля в Харьковской области предусматривает, что 10 числа в городе частично исчезнет газоснабжение. Об этом официально сообщили в местном филиале "Газсетей".

Газопровод на некоторых улицах перекроют с 09:00 утра четверга. Причина состоит в проведении профилактических и ремонтных работ. Специалисты преследуют цель улучшить распределение голубого топлива в городе и избежать аварий в будущем.

Это не аварийная ситуация, а запланированные мероприятия по техническому обслуживанию. Как объясняют в «Газсетях», работы необходимы для стабильной и безопасной подачи голубого топлива.

Все выполняется согласно техническому регламенту, учтенному в график отключения газа на неделю с 7 по 13 июля в Харьковской области. К утру пятницы, 11:07, подачу обещают возобновить.

Под прекращение газоснабжения попадут следующие улицы: Абрикосовая, Вишневая, Строителей, Казацкая, Космонавтов, Листяна, Молодежная, часть Промышленной (дома с 10 по 34), а также переулок Спасателей.

Если живете в одном из этих районов, у вас есть шанс подготовиться заблаговременно. Специалисты просят местных жителей с пониманием отнестись к ситуации.

Им нужно будет зайти в дом, чтобы быстро и безопасно возобновить подачу голубого топлива после завершения технических работ. Обеспечить доступ к приборам – главное условие, без которого система не сможет нормально запуститься.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: в НБУ рассказали, когда это может произойти.