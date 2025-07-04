З початку літа в регіоні зʼявилися нові перепони для водіїв та пасажирів через обмеження руху в Київській області.

Обмеження руху в Київській області повʼязані з ремонтом важливих транспортних артерій, повідомляє Politeka.

Особливо відчутно це стало в Ірпені, де перекрили міст на Гостомельському шосе через річку Буча. Саме це й спричинило зміни у курсуванні приміських автобусів, зокрема тих, що прямують до Києва.

Як інформують у міській раді, через обмеження руху в Київській області багато автобусів тепер їздять не так, як звично. Міст перекритий для транспорту, але пішоходам перехід залишили відкритим. Зокрема, №392 з Ірпеня до Києва тепер починається з 9-ї Лінії і пролягає через Романівку.

Інші маршрути, такі як №100 і 149, змінюють свою траєкторію, виїжджаючи від кільцевого поблизу магазину АТБ та вулиці Центральна в Гостомелі. Так само №150 і 395 відправляються з зупинки на кільцевій розв’язці по тій же вулиці Центральна. Ці обмеження руху в Київській області введені на час ремонту мосту, який має тривати приблизно два тижні.

Це не єдина складність на дорогах регіону. В Києві також запроваджено часткові перекриття на шляхопроводі біля станції метро "Осокорки". Тут розпочали капітальний ремонт, який триватиме до серпня 2026 року. Щоб не перекривати дороги повністю, роботи виконуватимуть поетапно.

Спершу закриють одну половину шляхопроводу на Дніпровській набережній у напрямку метро "Осокорки". Водії їздитимуть протилежною стороною, а всі зміни організовані згідно з погодженою схемою, що була розроблена разом із патрульною поліцією.

В "Київавтодорі" пояснюють, що шляхопровід побудували у 1990 році і він ніколи раніше не бачив капремонту. Зараз же це просто необхідність, щоб зберегти проїзд і забезпечити безпеку. Водіїв просять з розумінням ставитися до тимчасових незручностей.

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