Через графік відключення світла на тиждень 7-13 липня в Запорізькій області жителям радять запастися фонариками, акумуляторами та водою.

Графік відключення світла на тиждень 7-13 липня в Запорізькій області буде введено через планові ремонтні роботи електрообладнання, повідомляє Politeka.

Тому мешканців різних сіл та міст попереджають про тимчасові відключення електропостачання.

07.07 2025 (09:00–17:00)

с. Володимирівське: вул. Молодіжна буд. 23–49 (непрості ділянки, понад два десятки адрес)

08.07 2025 (09:00–17:00)

с. Привільне — повністю

с. Придніпровське — повністю

с. Степне: вул. Набережна, Нагорна, Ясна та пров. Садовий (численні адреси)

с. Біленьке: вул. Запорізька (37–90), Набережна (39–42а)

09.07 2025 (08:00–17:00)

Вимкнення в м. Запоріжжя (вул. Мурманська, Силова).

с. Володимирівське: Дачна, Дніпровська, Жемчужна, Зелена Дубрава, Каховська, Каштанова, Космічна, Лісна, Лісова, Лугова, Медична, Миру, Олімпійська, Паркова, Підгірна, Половецька, Слов’янська, Стадіонна, Українська, Шевченка, Ювілейна, Ясна.

с. Сонячне: Лісова, Ясна.

с. Відрадне: Горького, Миру, Щаслива, Яблунева.

с. Лежине: Будівельників, Вишнева, Святкова.

с. Наталівка: 8 Березня, Високовольтна, Волошина, Вчительська, Гранітна, Молодіжна, Річна, Сонячна, Українська, Шкільна, Ювілейна.

с. Черепівське: Весела.

с. Івано‑Ганнівка: Визволення, Мокро‑Московська.

11.07 2025 (09:00–17:00)

смт Балабине: Депутатська, Садова, Мічуріна, Вишнева — більше десятка адрес.

с. Біленьке (09:00–15:00): Центральна і Кооперативна — понад 40 будинків.

с. Долинське: вул. Шкільна (15–32).

с. Лукашеве: Гагаріна, Зарічна, Молодіжна — сотні адрес.

Через графік відключення світла на тиждень 7-13 липня в Запорізькій області жителям радять запастися фонариками, акумуляторами та водою.

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