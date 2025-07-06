График отключения света на неделю 7-13 июля в Запорожской области будет введен из-за плановых ремонтных работ электрооборудования, сообщает Politeka.
Поэтому жителей разных сел и городов предупреждают о временных отключениях электроснабжения.
07.07 2025 (09:00–17:00)
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с.Владимировское: ул. Молодежная д. 23-49
08.07 2025 (09:00–17:00)
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с. Привольное – полностью
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с. Приднепровское - полностью
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с. Степное: ул. Набережная, Нагорная, Ясная и пер. Садовый (многочисленные адреса)
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с. Беленькое: ул. Запорожская (37-90), Набережная (39-42а)
09.07 2025 (08:00–17:00)
Выключение в г. Запорожье (ул. Мурманская, Силовая).
с. Владимировское: Дачная, Днепровская, Жемчужная, Зеленая Дубрава, Каховская, Каштановая, Космическая, Лесная, Лесная, Луговая, Медицинская, Мира, Олимпийская, Парковая, Подгорная, Половецкая, Славянская, Стадионная, Украинская, Шевченко, Юбилейная, Ясна.
с. Солнечное: Лесное, Ясно.
с. Отрадное: Горького, Мира, Счастливая, Яблоневая.
с. Лежин: Строителей, Вишневая, Праздничная.
с. Натальевка: 8 Марта, Высоковольтная, Волошина, Учительская, Гранитная, Молодежная, Речная, Солнечная, Украинская, Школьная, Юбилейная.
с. Череповское: Веселая.
с. Ивано-Анновка: Освобождение, Мокро-Московская.
11.07 2025 (09:00–17:00)
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пгт Балабино: Депутатская, Садовая, Мичурина, Вишневая - более десятка адресов.
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с. Беленькое (09:00–15:00): Центральная и Кооперативная – более 40 домов.
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с. Долинское: ул. Школьно (15-32).
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с. Лукашево: Гагарина, Заречная, Молодежная – сотни адресов.
Из-за графика отключения света на неделю 7-13 июля в Запорожской области жителям советуют запастись фонариками, аккумуляторами и водой.
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