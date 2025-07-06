Из-за графика отключения света на неделю 7-13 июля в Запорожской области жителям советуют запастись фонариками, аккумуляторами и водой.

График отключения света на неделю 7-13 июля в Запорожской области будет введен из-за плановых ремонтных работ электрооборудования, сообщает Politeka.

Поэтому жителей разных сел и городов предупреждают о временных отключениях электроснабжения.

07.07 2025 (09:00–17:00)

с.Владимировское: ул. Молодежная д. 23-49

08.07 2025 (09:00–17:00)

с. Привольное – полностью

с. Приднепровское - полностью

с. Степное: ул. Набережная, Нагорная, Ясная и пер. Садовый (многочисленные адреса)

с. Беленькое: ул. Запорожская (37-90), Набережная (39-42а)

09.07 2025 (08:00–17:00)

Выключение в г. Запорожье (ул. Мурманская, Силовая).

с. Владимировское: Дачная, Днепровская, Жемчужная, Зеленая Дубрава, Каховская, Каштановая, Космическая, Лесная, Лесная, Луговая, Медицинская, Мира, Олимпийская, Парковая, Подгорная, Половецкая, Славянская, Стадионная, Украинская, Шевченко, Юбилейная, Ясна.

с. Солнечное: Лесное, Ясно.

с. Отрадное: Горького, Мира, Счастливая, Яблоневая.

с. Лежин: Строителей, Вишневая, Праздничная.

с. Натальевка: 8 Марта, Высоковольтная, Волошина, Учительская, Гранитная, Молодежная, Речная, Солнечная, Украинская, Школьная, Юбилейная.

с. Череповское: Веселая.

с. Ивано-Анновка: Освобождение, Мокро-Московская.

11.07 2025 (09:00–17:00)

пгт Балабино: Депутатская, Садовая, Мичурина, Вишневая - более десятка адресов.

с. Беленькое (09:00–15:00): Центральная и Кооперативная – более 40 домов.

с. Долинское: ул. Школьно (15-32).

с. Лукашево: Гагарина, Заречная, Молодежная – сотни адресов.

Из-за графика отключения света на неделю 7-13 июля в Запорожской области жителям советуют запастись фонариками, аккумуляторами и водой.

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