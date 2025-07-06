Жителі регіону мають знати про новий графік відключення води на тиждень з 7 по 13 липня у Харківській області.

Графік відключення води на тиждень з 7 по 13 липня у Харківській області містить інформацію про основні аварійні та планові заходи на будинкових системах, повідомляє Politeka.

Вода з кранів пропаде на кількох вулицях і в певних під’їздах облцентру, а відновлення послуг заплановане з урахуванням усунення дефектів.

Графік відключення води на тиждень з 7 по 13 липня у Харківській області вказує, що ряд ремонтів розпочався ще 4.07, тобто у п'ятницю, але завершення всіх технічних заходів відбудеться дещо пізніше.

До прикладу, на вулиці Москалівській, 5, в першому під’їзді, тривають аварійні роботи через проблеми з перекриттям квартир 120-124, тому гаряче постачання відсутнє по стояку в квартирах з номерами від 112 до 144. Завершити планують не раніше 11.07.

Не менш складна ситуація на бульварі Івана Каркача, 77, де вже розпочали планові роботи через дефект внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання. Тут відключено стояк по квартирі 82, і ремонт затягнеться аж до кінця місяця.

Зрозуміло, що для мешканців це неприємне випробування, але саме такі профілактичні роботи гарантують безпеку та стабільність подачі послуг у майбутньому.

Також є повідомлення про складнощі на Нескорених, 12, де через дефект внутрішньобудинкової системи, мешканці квартир з 190 по 236 не матимуть змоги прийняти теплий душ. Тут доступ в комунальників обмежений, і ремонт триватиме щонайменше до середини місяця.

Окрім цього, графік відключення води на тиждень з 7 по 13 липня у Харківській області стосуватиметься і Салтівського шосе, 256.

Там вже ведуться роботи з усунення дефектів, через що гаряче водопостачання відсутнє у оселях з номерами від 432 до 478. Відновлення планують аж на 31.07, тож людям доведеться терпіти незручності тривалий час.

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